После взрыва машины в Китае пропали семь человек

В китайской провинции Шэньси после взрыва машины, которая перевозила взрывоопасные вещества, семь человек пропали без вести, еще 13 получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения местных властей.

Сообщается, что инцидент произошел в уезде Чжэньань провинции Шэньси во вторник, 10 апреля, в 23.50 по местному времени (18.50 по Москве).

Согласно предварительным данным, на данный момент семь человек числятся пропавшими без вести. Еще 13 пострадали, в настоящее время они получают медицинскую помощь. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов , пожарные службы и медики, чтобы провести спасательные работы. Также сообщается о создании рабочей группы, которая будет выяснять причины инцидента.

Ранее сообщалось, что автофургон врезался в толпу пешеходов в центре Шанхая.