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В Дни памяти в Иркутске организуют специальные автобусные маршруты
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В Дни памяти в Иркутске организуют специальные автобусные маршруты 

АиФ Иркутск 54 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Специальные автобусные маршруты запустят в Иркутске в Дни памяти с 14 по 17 апреля. Автобусы будут курсировать до Маратовского, Александровского, и Ново-Ленинского кладбищ. Также три частных автобуса будут ходить до Смоленского кладбища.
С 14 по 16 апреля автобусы будут курсировать с 9.00 до 19.00, а в Родительский день 17 апреля будут продлены на час — с 9.00 до 20.00.
До Маратовского кладбища
Автобус №9 «Ц. Рынок (напротив строения №11 по ул. Володарского) — с. Дубинина (Маратовское кладбище)». С 14 по 16 апреля на линии будут работать 4 автобуса, 17 апреля — 6.
До Александровского кладбища
Автобус№136к «ул. С. Перовской — Александровское кладбище». С 14 по 16 апреля будут ходить 2 единицы транспорта, 17 апреля — 8.
До Ново-Ленинского кладбища
Автобус №14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) — Н. Ленинское кладбище». С 14 по 16 апреля на линии будут работать 2 автобуса, 17 апреля — 8.
Автобус №14к «Школьная — Н. Ленинское кладбище». С 14 по 16 апреля будут запущены 2 автобуса, 17 апреля — 4.
Автобус №10к «Авиазавод — Н. Ленинское кладбище». С 14 по 16 апреля по маршруту будут ходить 4 автобуса, 17 апреля — 5 машин.
Автобус №25к «пос. Жилкино — Н. Ленинское кладбище». Будет работать 1 автобус 17 апреля.
До Смоленского кладбища
Автобус от остановки «Б. Рябикова — Смоленское кладбище».
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