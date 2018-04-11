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Восемь человек пострадали в результате двух атак в Буркина-Фасо
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Восемь человек пострадали в результате двух атак в Буркина-Фасо 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Ломе, 11 апреля /Синьхуа/ — По поступившим из Уагадугу сведениям: в городе Кутугу в провинции Сум на севере Буркина-Фасо на днях произошли два нападения, в результате один человек погиб, еще семеро получили ранения. Во вторник это подтвердили в службе безопасности страны.
По информации ведомства, мэр города Кутугу в воскресенье был застрелен у своего дома и погиб на месте. В понедельник военный автомобиль подорвался на фугасе во время выполнения патрульной задачи в городе Кутугу, семь военнослужащих получили ранения.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападения.
С 2015 года в Буркина-Фасо часто происходят атаки, ситуация с безопасностью в стране остается серьезной. —0—
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