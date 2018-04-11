Убивший японца морпех из США получил четыре года тюрьмы

В Японии вынесли приговор солдату Вооруженных сил США, по вине которого в городе Наха (административный центр южной префектуры Окинава) погиб человек.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения морпех, грубо нарушил правила дорожного движения. Он проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль, которым управлял американец, протаранил фургон местного жителя.