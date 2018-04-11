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Убивший японца морпех из США получил четыре года тюрьмы
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Убивший японца морпех из США получил четыре года тюрьмы 

Российская Газета 1 час назад
В Японии вынесли приговор солдату Вооруженных сил США, по вине которого в городе Наха (административный центр южной префектуры Окинава) погиб человек.
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения морпех, грубо нарушил правила дорожного движения. Он проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль, которым управлял американец, протаранил фургон местного жителя.
От полученных в результате ДТП травм 60-летний японец скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Напомним, на Окинаве размещена крупнейшая за пределами США военная американская база. Это вызывает большое недовольство у местных властей и населения.
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