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Грузовик протаранил 9 легковушек на юго-западе Москвы
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Грузовик протаранил 9 легковушек на юго-западе Москвы 

ТВ Центр 50 минут назад
На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием 10 автомобилей, об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В районе дома № 21 по улице Профсоюзная самосвал совершил столкновение с остановившимися на светофоре автомобилями — четырьмя Volkswagen (из них одна машина такси), Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и двумя такси — Hyundai Solaris", — рассказал собеседника агентства.
Пострадавших в результате аварии нет. Рассматриваются две версии причин ДТП — усталость водителя и отказ тормозов.
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