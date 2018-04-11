Грузовик протаранил 9 легковушек на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием 10 автомобилей, об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе дома № 21 по улице Профсоюзная самосвал совершил столкновение с остановившимися на светофоре автомобилями — четырьмя Volkswagen (из них одна машина такси), Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и двумя такси — Hyundai Solaris", — рассказал собеседника агентства.

Пострадавших в результате аварии нет. Рассматриваются две версии причин ДТП — усталость водителя и отказ тормозов.