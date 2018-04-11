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В Бодайбо дорожные полицейские остановили несовершеннолетнего за рулем иномарки без госномеров
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В Бодайбо дорожные полицейские остановили несовершеннолетнего за рулем иномарки без госномеров 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
Накануне в г. Бодайбо инспекторы
дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД
России «Бодайбинский» остановили седан Nissan Bluebird, который двигался
по улицам города без государственных регистрационных номеров.
В ходе проверки установлено, что  иномаркой управлял пятнадцатилетний местный житель. С его слов, данный
автомобиль он приобрел по согласованию с матерью. На мать
несовершеннолетнего был составлен административный протокол по статье
5.35 КоАП РФ. Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.
Автомобиль изъят и эвакуирован на временную стоянку.
Особую тревогу вызывают факты
приобретения родителями своим любимым чадам автомототранспортных
средств. При этом мало кто задумывается о том, а способен ли его ребенок
адекватно реагировать на сложную, постоянно меняющуюся дорожную
обстановку, освоил ли он правила проезда равнозначных и неравнозначных,
регулируемых и нерегулируемых перекрестков, значения дорожных знаков,
сигналы об изменении направления, сигналы светофора и регулировщика.
Практика показывает, что дети, в том  числе и достигшие 16-летнего возраста, порой не осознают всю  ответственность своего появления на дороге, не обладают определенными
способностями и достаточными психофизиологическими качествами для  самостоятельных поездок в условиях интенсивного дорожного движения в  городских условиях и скоростного передвижения на загородных трассах.
Именно над этим следует задуматься родителям, планирующим покупку
автомототранспорта своим детям.
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