В Бодайбо дорожные полицейские остановили несовершеннолетнего за рулем иномарки без госномеров

Накануне в г. Бодайбо инспекторы

России «Бодайбинский» остановили седан Nissan Bluebird, который двигался

по улицам города без государственных регистрационных номеров.

В ходе проверки установлено, что иномаркой управлял пятнадцатилетний местный житель. С его слов, данный

автомобиль он приобрел по согласованию с матерью. На мать

несовершеннолетнего был составлен административный протокол по статье

5.35 КоАП РФ. Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Автомобиль изъят и эвакуирован на временную стоянку.

Особую тревогу вызывают факты

приобретения родителями своим любимым чадам автомототранспортных

средств. При этом мало кто задумывается о том, а способен ли его ребенок

адекватно реагировать на сложную, постоянно меняющуюся дорожную

обстановку, освоил ли он правила проезда равнозначных и неравнозначных,

регулируемых и нерегулируемых перекрестков, значения дорожных знаков,

сигналы об изменении направления, сигналы светофора и регулировщика.

Практика показывает, что дети, в том числе и достигшие 16-летнего возраста, порой не осознают всю ответственность своего появления на дороге, не обладают определенными

способностями и достаточными психофизиологическими качествами для самостоятельных поездок в условиях интенсивного дорожного движения в городских условиях и скоростного передвижения на загородных трассах.

Именно над этим следует задуматься родителям, планирующим покупку

автомототранспорта своим детям.