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Автоугонщика из Таганрога поймали после того, как он протаранил дерево
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Автоугонщика из Таганрога поймали после того, как он протаранил дерево 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Таганроге 34-летний местный житель в пять утра возвращался от друзей домой. Таганрожец заметил припаркованную у многоэтажного дома «двенадцатую». Злоумышленник решил доехать на чужой машине до дома. Попасть в автомобиль не составило труда — хозяин не запер машину, а ключи зажигания лежали в салоне на кресле.
Но далеко уехать у угонщика не получилось. Пьяный мужчина уже через сотню метров не справился с управлением и на скорости врезался в дерево.
Пока угонщик приходил в себя после ДТП, его задержали сотрудники полиции.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
Если суд признает вину, то подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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