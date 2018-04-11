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В Зауралье болшегрузы не пустят на несколько областных трасс
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В Зауралье болшегрузы не пустят на несколько областных трасс 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
На дорогах регионального, межмуниципального и общего пользования в Зауралье будет ограничено автодвижение. Ограничения коснутся транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают 5 тонн. Сделано это для того, чтобы уберечь дороги на время весенней распутицы. На дорогах регионального и межмуниципального значения ограничения начнут действовать с 16 апреля и продлятся до 15 мая этого города.
— Ограничения в движении введены на автомобильных дорогах Шадринск — Ялуторовск, Екатеринбург — Шадринск — Курган — Падерино — граница Свердловской области, а свыше 6 тонн — на остальных автомобильных дорогах с твердым покрытием. Также запрещается движение автомобилей с разрешенной максимальной массой 3,5 тонны по грунтово-профилированным автомобильным дорогам, — сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.
Напомним, по решению администрации Кургана в весенний период также будет временно ограничено движение большегрузов на территории областного центра.
Сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение этих требований. Совместно с представителями автодорожного надзора на дорогах области будут проводиться еженедельные рейды.
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