В Зауралье болшегрузы не пустят на несколько областных трасс

На дорогах регионального, межмуниципального и общего пользования в Зауралье будет ограничено автодвижение. Ограничения коснутся транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают 5 тонн. Сделано это для того, чтобы уберечь дороги на время весенней распутицы. На дорогах регионального и межмуниципального значения ограничения начнут действовать с 16 апреля и продлятся до 15 мая этого города.

— Ограничения в движении введены на автомобильных дорогах Шадринск — Ялуторовск, Екатеринбург — Шадринск — Курган — Падерино — граница Свердловской области, а свыше 6 тонн — на остальных автомобильных дорогах с твердым покрытием. Также запрещается движение автомобилей с разрешенной максимальной массой 3,5 тонны по грунтово-профилированным автомобильным дорогам, — сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.

Напомним, по решению администрации Кургана в весенний период также будет временно ограничено движение большегрузов на территории областного центра.

Сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение этих требований. Совместно с представителями автодорожного надзора на дорогах области будут проводиться еженедельные рейды.