Стали известны подробности смертельного ДТП под Кромами

Дорожно-транспортное происшествие в котором один человек погиб, а трое были травмированы, произошло накануне, 10 апреля в Кромском районе Орловской области.

ГИБДД региона обнародовали подробности аварии. Около 22 часов 59 минут водитель « Фольксвагена Поло» ехал по трассе М-2 Крым. В районе 427 километра автодороги он не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП, две пассажирки легковушки были травмированы и доставлены медиками скорой помощи в хирургическое отделение Кромской ЦРБ. Мужчина, находившийся также на пассажирском сиденье, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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