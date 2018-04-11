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Стали известны подробности смертельного ДТП под Кромами
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Стали известны подробности смертельного ДТП под Кромами 

РИА 57 21 минуту назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие в котором один человек погиб, а трое были травмированы, произошло накануне, 10 апреля в Кромском районе Орловской области.
В ГИБДД региона обнародовали подробности аварии. Около 22 часов 59 минут водитель «Фольксвагена Поло» ехал по трассе М-2 Крым. В районе 427 километра автодороги он не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП, две пассажирки легковушки были травмированы и доставлены медиками скорой помощи в хирургическое отделение Кромской ЦРБ. Мужчина, находившийся также на пассажирском сиденье, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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