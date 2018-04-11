В Иркутской области обстреляли машину гендиректора автопредприятия

ИРКУТСК, 11 апреля. / ТАСС /. Полиция Иркутской области проводит проверку по факту обстрела легкового автомобиля в жилом квартале центре Ангарска, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД

По данным местных СМИ, поврежденный автомобиль Kia принадлежит генеральному директору «Автоколонны 1951» Любови Волокитиной, которая ранее неоднократно заявляла ангарским СМИ и в правоохранительные органы о препятствиях ее деятельности со стороны конкурентов.

"По факту повреждения автомобиля Kia полиция проводит проверку. Пострадавших нет. Ищем свидетелей и очевидцев, изучаем систему видео наблюдения", — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным полиции, обстрел машины произошел во вторник днем во двое дома №3 в 59 квартале Ангарска. «Там же был обнаружен предмет, возможно используемый для пневматического оружия», — отметил представить главка.

Данные о владельце автомобиля в полиции не разглашают.