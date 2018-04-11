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В Салехарде рейсовый автобус снёс забор и вылетел с дороги (ФОТО)
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В Салехарде рейсовый автобус снёс забор и вылетел с дороги (ФОТО) 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Сегодня утром на улице Маяковского в районе городского рынка водитель пассажирского автобуса № 1 не справился с управлением, совершил столкновение с «Ниссаном» и вылетел с дороги, снеся металлическое ограждение. Затем иномарка «догнала» Жигули.
В результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры попавшего в аварию транспорта пересели в приехавшую следом «единичку». Правда, чтобы подоспевшему автобусу №1, чтобы сдать назад на обледеневшей дороге, пришлось вызвать спецтранспорт с песком. Водитель попавшего в аварию рейсового транспорта рассказал «КС», что ехал медленно, «Ниссан» видел, но когда притормозил, его неожиданно занесло.
В Салехарде пуржит, подстывшую ледяную корку замело. В городской администрации «КС» сообщили, что ночью город патрулировала многофункциональная уборочная машина, а с утра на улицы вышла 21 единица техники. Дороги будут чистить начиная с более загруженного центра города, а затем обработают противогололедным материалом.
Многолетняя статистика аварийности в округе показывает, что в межсезонье количество ДТП увеличивается, комментируют в региональном управлении ГИБДД.
— Резкие перепады температуры приводят к обледенению, а выпавший снег еще больше ухудшает сцепление с дорогой и таит опасность как для водителей, так и для пешеходов. Мы рекомендуем автомобилистам увеличить дистанцию, выбрать безопасную скорость, отказаться от опасных маневров и особенно внимательно следить за дорожной обстановкой. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе проезжей части, в том числе выездов с внутридворовой территории и убеждаться, что транспортные средства имеют возможность остановиться, — говорят сотрудники Госавтоинспекции.
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