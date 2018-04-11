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«Разнесло капот о столб»: на Красноглинском шоссе пьяный водитель «Мазды» протаранил ВАЗ-2112
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«Разнесло капот о столб»: на Красноглинском шоссе пьяный водитель «Мазды» протаранил ВАЗ-2112 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Ночью во вторник, 10 апреля, в Самаре произошло ДТП с пострадавшими. На Красноглинском шоссе водитель «Мазды» вытолкнул ВАЗ-2112 в забор. Очевтдцы опубликовали фото в группе «ДТП Самара».
— Отечественную легковушку разнесло о кирпичный столб. Переднюю часть повело, — рассказали очевидцы.
По информации ГУ МВД России по Самарской области, за рулем иномарки был пьяный водитель. Он не пострадал. В легковушки находились две женщины. Одна из них получила серьезные травмы и впала в кому. У второй пострадавшей медики диагностировали множественные переломы.
— Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, — сообщили в облМВД.
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