Ещё
В Самаре автомобилистка на Mercedes врезалась в ВАЗ-21140
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре автомобилистка на Mercedes врезалась в ВАЗ-21140 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 11 апреля, в 14:55, в Красноглинском районе Самары, 31-летняя женщина, находясь за рулём автомашины Mercedes, следуя по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Горелый Хутор в направлении Волжского шоссе, по предварительной версии полицейских, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21140, под управлением 18-летнего молодого человека двигавшимся в попутном направлении, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате автомобильной аварии получила телесные повреждения 33-летняя пассажирка ВАЗ-21140. После оказания медицинской помощи пострадавшая была направлена домой.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения машин водители автомобилей находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре трамваи останавливались из-за загоревшейся машины и обрыва провода В Ставропольском районе ВАЗ 2114 на «встречке» врезался в фуру Ford Cargo На кирпичном заводе в Тольятти рабочему оторвало часть ноги транспортером
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД43
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве7
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Тихая паника»: как подорожают автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение