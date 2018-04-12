В Самаре автомобилистка на Mercedes врезалась в ВАЗ-21140

В среду, 11 апреля, в 14:55, в Красноглинском районе Самары, 31-летняя женщина, находясь за рулём автомашины Mercedes, следуя по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Горелый Хутор в направлении Волжского шоссе, по предварительной версии полицейских, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21140, под управлением 18-летнего молодого человека двигавшимся в попутном направлении, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

В результате автомобильной аварии получила телесные повреждения 33-летняя пассажирка ВАЗ-21140. После оказания медицинской помощи пострадавшая была направлена домой.