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В Самаре Mazda врезалась в ВАЗ-2112, в ДТП пострадали три человека
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В Самаре Mazda врезалась в ВАЗ-2112, в ДТП пострадали три человека 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 10 апреля, в 21:05, в Красноглинском районе Самары, 30-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda, следуя по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Волжский в направлении поселка Красная Глинка, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной ВАЗ-2112, под управлением 29-летней женщины, двигавшейся в попутном направлении, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате дорожной аварии получили телесные повреждения водители машин и 51-летняя пассажирка «двенадцатой». Пострадавшие были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу. Врачи приняли решение госпитализации всех троих.
По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения автомобилей водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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