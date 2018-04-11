В Самаре Mazda врезалась в ВАЗ-2112, в ДТП пострадали три человека

Во вторник, 10 апреля, в 21:05, в Красноглинском районе Самары, 30-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda , следуя по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Волжский в направлении поселка Красная Глинка, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной ВАЗ-2112, под управлением 29-летней женщины, двигавшейся в попутном направлении, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин. В результате дорожной аварии получили телесные повреждения водители машин и 51-летняя пассажирка «двенадцатой». Пострадавшие были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу. Врачи приняли решение госпитализации всех троих. По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения автомобилей водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.