Ночью в Приморье неизвестные попытались «утащить» Land Cruiser Prado 

В ночь на 11 апреля в Уссурийске неизвестные попытались угнать припаркованный во дворе жилого дома автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado. Однако осуществить задуманное до конца у зломушыленников не получилось, сообщает PRIMPRESS.
По словам очевидцев, автоугонщики попытались «утащить» автомобиль, использовав буксировочный торс. Однако по неизвестной причине довести преступный умысел до конца у них не получилось.
Брошенный посреди проезжей части внедорожник заметили горожане, которые и обратились в полицию.
В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.
A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Apr 10, 2018 at 8:47pm PDT