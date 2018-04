Ночью в Приморье неизвестные попытались «утащить» Land Cruiser Prado

В ночь на 11 апреля в Уссурийске неизвестные попытались угнать припаркованный во дворе жилого дома автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado . Однако осуществить задуманное до конца у зломушыленников не получилось, сообщает PRIMPRESS.

По словам очевидцев, автоугонщики попытались «утащить» автомобиль, использовав буксировочный торс. Однако по неизвестной причине довести преступный умысел до конца у них не получилось.

Брошенный посреди проезжей части внедорожник заметили горожане, которые и обратились в полицию.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

