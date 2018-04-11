Нетрезвый водитель иномарки насмерть сбил подростка в Бакале

Водитель иномарки, севший за руль нетрезвым, насмерть сбил 17-летнего парня в Бакале, сообщают в региональном УГИБДД

Аварию на улице Ленина зафиксировали 10 апреля около 20:40. По данным сотрудников Госавтоинспекции, несовершеннолетний пешеход двигался по правому краю проезжей части, когда его сбил Hyundai Accent c 46-летним мужчиной за рулём. Сотрудники полиции установили, что южноуралец не только был пьян, но и не имел водительских прав, так как ранее был их лишён.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в Челябинске отдали под суд водителя, который насмерть сбил переходившего дорогу мужчину.