В Японии американского военного осудили за вождение в нетрезвом состоянии

ТОКИО, 11 апр — РИА Новости . Окружной суд города Наха в японской префектуре Окинава приговорил к 4 годам лишения свободы американского морского пехотинца за ДТП, совершенное в нетрезвом виде, в результате которого погиб гражданин Японии, сообщило агентство Киодо.

ДТП произошло в ноябре прошлого года, когда 22-летний военнослужащий, находясь в нетрезвом виде, выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с малолитражным грузовиком, за рулем которого был пожилой японец. В результате ДТП японец погиб.

После этого случая, который стал одним из серии подобных инцидентов, американское командование временно ввело «сухой закон» для своих военнослужащих на Окинаве.