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В Японии американского военного осудили за вождение в нетрезвом состоянии
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В Японии американского военного осудили за вождение в нетрезвом состоянии 

РИА Новости 22 минуты назад
ТОКИО, 11 апр — РИА Новости. Окружной суд города Наха в японской префектуре Окинава приговорил к 4 годам лишения свободы американского морского пехотинца за ДТП, совершенное в нетрезвом виде, в результате которого погиб гражданин Японии, сообщило агентство Киодо.
ДТП произошло в ноябре прошлого года, когда 22-летний военнослужащий, находясь в нетрезвом виде, выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с малолитражным грузовиком, за рулем которого был пожилой японец. В результате ДТП японец погиб.
После этого случая, который стал одним из серии подобных инцидентов, американское командование временно ввело «сухой закон» для своих военнослужащих на Окинаве.
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