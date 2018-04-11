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В Саткинском районе в ДТП погиб несовершеннолетний
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В Саткинском районе в ДТП погиб несовершеннолетний 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
10 апреля в 20 часов 40 минут в городе Бакале Саткинского района Челябинской области около дома № 50 по улице Ленина управлявший автомобилем «Хундай Акцент» мужчина, 1972 года рождения, совершил наезд на 17-летнего пешехода, идущего по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП юноша от полученных травм скончался.
«На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Саткинскому району. Стражами порядка установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен права управления транспортным средством. Мужчину доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Фото ГУ МВД России по Челябинской области.
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