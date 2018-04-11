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Устроил ДТП и ушёл домой спать: в Заречном пьяный водитель на Land Rover протаранил 13 автомобилей
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Устроил ДТП и ушёл домой спать: в Заречном пьяный водитель на Land Rover протаранил 13 автомобилей 

72.ru 35 минут назад
Фото: 72.ru
Владельцев машин, припаркованных у многоэтажки в Зареке, ждал этим утром, 11 апреля, неприятный сюрприз. Разбитые фары, помятые бамперы и раскрошенные подвески стали последствиями ночной аварии с участием пьяного водителя на внедорожнике. Суммарно повреждено больше дюжины автомобилей. — 10 апреля в 23:50 на проезде Солнечном, 22 столкнулись Land Rover и Hyundai. От удара их откинуло на стоящие на парковке автомобили. 34-летний водитель внедорожника с места происшествия скрылся, поспешив добраться домой. Прибывшие на место автоинспекторы установили адрес проживания нарушителя и оперативно задержали его. Показания алкотестера показали, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде, — рассказала 72.ru начальник отделения пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова. — Пострадала 30-летняя женщина, находившаяся в салоне Hyundai. Прибывшие на место аварии медики зафиксировали у неё травму головы.
Протаранил машины в Заречном
Как уточнили в пресс-служба станции скорой помощи, пострадавшей постребовалась госпитализация. — Вызов на пульт дежурного поступил в 23:48, через семь минут бригада медиков уже была на месте. Пациентка доставлена в ОКБ №2, — уточнила пресс-секретарь ведомства Ирина Бердюгина. Виновнику аварии прежде всего необходимо обратиться в страховую компанию. Если выплаченной суммы не хватит, чтобы компенсировать ущерб водителям повреждённых машин, вопрос может быть урегулирован в судебном порядке.
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