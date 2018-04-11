Первые временные права водителям-нарушителям больше возвращаться не будут

Согласно опубликованного на Правительственном портале постановления №250 от 4 апреля 2018 года, Кабинет министров Украины изменил процедуру временного изъятия водительских прав на транспортные средства, а также их возвращения. Теперь водительские удостоверения лицам, получившим их первый раз и впоследствии лишенных права управлять автомобилем, возвращаться не будут, сообщает Укринформ

Напоминаем, что ранее Кабмин своим постановлением №885 «О внесении изменений в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами» от 10 ноября 2017 года утвердил новый порядок выдачи водительских прав, предусматривающий получение первого удостоверения сроком на два года. Если за это время новоиспеченный водитель не совершит три или более правонарушения, то временные права можно будет обменять в сервисном центре МВД на постоянный документ.