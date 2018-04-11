Пассажирский автобус прокатился по Волгограду с отрывающейся обшивкой

В Красноармейском районе Волгограда появился пассажирский автобус, вышедший на рейс с оторванными кусками пластика.

— Автобус, готовый вот-вот потерять часть обшивки, промчался мимо меня перед мостом в Красноармейском районе, — рассказывает очевидец Андрей. — На мой взгляд, такой легкий беспорядок в его образе угрожает и пассажирам — эта обшивка может оторваться и полететь в стекло, и другим автомобилистам.

Заметив дефекты автобуса, волгоградец безуспешно пытался дозвониться до обслуживающей компании. Пока получить ее комментарий не удалось и корреспонденту V1.ru

Об огрехах нового транспорта волгоградцы пишут уже не в первый раз. В начале февраля горожане пожаловались на разбитое стекло, не выдержавшее встречи с глубокой волгоградской ямой.