Сокольчанин попал под машину в Вологде, перебегая дорогу

55-летний мужчина угодил в Вологде под колеса автомобиля. Он решил перебежать проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщает городской отдел ГИБДД , авария произошла 10 апреля в 13.25 на Окружном шоссе, 9. Сокольчанин начал переходить дорогу неожиданно, когда его сбил « Фольксваген Поло». За рулем иномарки находился 26-летний вологжанин, который не успел среагировать на внезапное появление пешехода на проезжей части.

Пешеход отделался легкими травмами. С ушибом ноги его доставили в областную больницу, после чего врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 16 ДТП с материальным ущербом. Четверо автомобилистов сели за руль не трезвыми, еще трое не имели при себе документов.