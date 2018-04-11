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Сокольчанин попал под машину в Вологде, перебегая дорогу
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Сокольчанин попал под машину в Вологде, перебегая дорогу 

Вологда.рф 59 минут назад
Фото: Вологда.рф
55-летний мужчина угодил в Вологде под колеса автомобиля. Он решил перебежать проезжую часть в неположенном месте.
Как сообщает городской отдел ГИБДД, авария произошла 10 апреля в 13.25 на Окружном шоссе, 9. Сокольчанин начал переходить дорогу неожиданно, когда его сбил «Фольксваген Поло». За рулем иномарки находился 26-летний вологжанин, который не успел среагировать на внезапное появление пешехода на проезжей части.
Пешеход отделался легкими травмами. С ушибом ноги его доставили в областную больницу, после чего врачи назначили ему амбулаторное лечение.
Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 16 ДТП с материальным ущербом. Четверо автомобилистов сели за руль не трезвыми, еще трое не имели при себе документов.
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