30-летний петрозаводчанин погиб утром в аварии на «Коле»

Тойота Ярис» и « Рено Мастер» столкнулись в Олонецком районе, второму водителю оказана медицинская помощь.

Авария произошла 11 апреля в 6:50 утра в Олонецком районе на 345 км автодороги «Кола». По предварительным данным ГИБДД, 30-летний петрозаводчанин за рулем автомобиля «Тойота Ярис» направлялся в сторону Мурманска. На полосе встречного движения водитель допустил столкновение с автомобилем «Рено Мастер».