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30-летний петрозаводчанин погиб утром в аварии на «Коле»
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30-летний петрозаводчанин погиб утром в аварии на «Коле» 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
«Тойота Ярис» и «Рено Мастер» столкнулись в Олонецком районе, второму водителю оказана медицинская помощь.
Авария произошла 11 апреля в 6:50 утра в Олонецком районе на 345 км автодороги «Кола». По предварительным данным ГИБДД, 30-летний петрозаводчанин за рулем автомобиля «Тойота Ярис» направлялся в сторону Мурманска. На полосе встречного движения водитель допустил столкновение с автомобилем «Рено Мастер».
Водитель «Тойоты» погиб на месте. 40-летнего водителя «Рено» осмотрели медики, ему оказана первая медицинская помощь. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ДПС.
По материалам: ptzgovorit.ru
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