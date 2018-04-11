Как правильно продать свой старый автомобиль

Это во времена СССР автомобиль был чуть ли не реликвией, передававшейся по наследству. Сегодня все иначе. Многие покупают автомобиль на два-три года и стараются продать до того, как закончится гарантия. Или ездят, пока не выйдет новое поколение модели. Словом, рано или поздно возникают вопросы: когда лучше продавать машину, кому и как.

Когда?

Однозначно сказать, когда надо продавать машину, нельзя. Разумеется, проще всего продать весной, когда спрос самый высокий. Но, во-первых, весной машине будет уже на год больше, а, во-вторых, важнее не время года, а состояние автомобиля. Если на дворе зима или осень и машина вот-вот начнет сыпаться, лучше не тянуть до весны — с явными стуками, дребезжаниями и так далее продать ее будет сложнее.

На отечественных машинах проблемы начинаются примерно на 70-80 тысячах километров пробега, на бюджетных иномарках при пробеге около 100 тысяч. Впрочем, тут все очень сильно зависит от конкретной модели. Например, Logan вообще не ломучий (там просто нечему ломаться), а у хваленого «Фокуса» все время что-нибудь не слава богу.

С относительно свежими моделями проще — продать выгоднее всего можно за полгода до окончания гарантии. Для покупателя это будет преимуществом, так как если что-то сломается, починить можно будет бесплатно. Еще одним поводом для продажи послужит скорое обновление модели или рестайлинг.

Корейцы и японцы обновляют машины примерно раз в 2,5-3 года, а новые выпускают каждые 5-6 лет. Европейцы и американцы реже — рестайлинг, как правило, раз в 3-4 год, а модели ходят по 7 лет. Хотя сейчас благодаря компьютерным технологиям и модульным платформам, производители могут не только выпускать по миллиону модификаций, но и обновлять их чаще.

Кому, как и за сколько

Продавать машину своим не рекомендуем ни в каком случае. Во-первых, продать нужно будет дешевле рыночной стоимости, во-вторых, как бы хорошо вы за машиной не ухаживали, в ней все равно нужно будет что-то менять. Бывает так, что новые нерадивые владельцы-родственники-друзья абсолютно не смотрят за машиной, а когда у нее то одно нужно будет менять, то другое, все шишки полетят на вас. А уж если вы сами за машиной не особенно-то смотрели, то вообще рискуете потерять родню или друзей.

Продавать машину автосалонам невыгодно: они всегда предлагают цену ниже рыночной. Trade-in — немного другой вариант. В этом случае вы отдаете свою машину, а взамен покупаете новую со скидкой, равной цене вашего старого автомобиля (иногда еще и якобы дополнительную скидку дают). Не сказать, что так вы ничего не теряете, но хотя бы экономите время, плюс вам не приходится быть какое-то время без колес, так как делается все в один день: приезжаете на старой машине, доплачиваете и уезжаете на новой.

По Trade-in не обязательно менять старый автомобиль на новый, можно и старый на старый, но посвежее или классом повыше. Однако тут есть два нюанса. Первый — покупаемая машина должна быть как минимум не дешевле продаваемой (живые деньги в автосалоне вам никто не даст), второй — выбор ограничен тем, что сейчас есть у дилера или на складах партнеров.

Другой вариант — автомобильный аукцион Carprice и его аналоги. По сути, это «как Trade-in, только выгоднее» — говорит реклама. Так отчасти и есть (выкупают автомобили в среднем на 20% дороже, чем дилеры). Выгода еще и в том, что машину тут можно продать буквально за час. И получить деньги сразу же. А потом делать с этими деньгами, что хочешь.

Можешь добавить и купить что-то поновее и подороже, а можешь, наоборот, часть денег потратить на новую квартиру, а часть на машину поменьше, попроще и подешевле. К тому же, в отличие от Trade-in, купить машину потом можно будет где угодно: хоть у частника, хоть у дилера.

Минусы? Разумеется, цена. Никто работать в убыток не будет. Но маржа небольшая — от 2 до 5 процентов. Иными словами, если вам предлагают купить ваш старый автомобиль за 400 тысяч рублей, продадут его в среднем за 415 000 рублей. И тут я логично должен перейти к самому популярному на данный момент способу продажи подержанных автомобилей — самостоятельному.

Авторынки себя фактически изжили. Газеты типа «Из рук в руки» тоже. Большинство машин продается через интернет. Сайтов превеликое множество, но самых популярных два: Auto.ru и Avito. Объявление там помещается бесплатно. Можно указать точные характеристики, комплектацию, заранее написать ответы на популярные вопросы: была ли машина в аварии, возможен ли торг, что и когда менялось, где и какие потертости есть и так далее.

Некоторые думают, что писать о недостатках не стоит. Стоит. Во-первых, когда машину приедут смотреть, их все равно увидят, во-вторых, вы сэкономите время и отсечете лишние звонки и показы.

А теперь про цену. Естественно, вам хочется продать подороже, а покупателю купить подешевле. Но не стоит кидаться из крайности в крайность — лучше посмотреть другие объявления и указать среднюю стоимость. Если торговаться не намерены, так и напишите в объявлении: «Торга нет». Кстати, дорогая музыка, эксклюзивные диски и целый список допопций цену не увеличивают. На вторичном рынке все машины как бы в одной комплектации. Главное — состояние.

Минусы самостоятельной продажи очевидны. Машину придется показывать самому, тратить собственное время, причем продать машину можно и за день, а можно не продать и за месяц. Тогда придется сбавлять цену.

В общем, если хотите продать и сразу же купить другую машину подороже, лучше поехать к дилерам и воспользоваться услугой Trade-in. Если хотите быстро продать и получить деньги сразу же, то аукцион. Если не спешите ни с продажей, ни с последующей покупкой, и деньги нужны не позарез, то продавайте спокойно сами.

Только никаких гендоверенностей. И учтите, что теперь регистрировать автомобиль на себя нужно новому владельцу в течение 10 дней после покупки, так что по истечению этого срока не поленитесь и узнайте в ГИБДД , внесены ли данные о новом владельце в базу данных. Если нет, то смело пишите заявление на прекращение регистрации. Номера и документы в этом случае будут объявлены в розыск и на вас не смогут повесить ни чужие штрафы, ни другие преступления, совершенные на этой машине (например, если человека собьют).

Как готовить автомобиль к продаже

Само собой разумеется, что перед показом машина должна быть чистая как снаружи, так и внутри. Без лишнего хлама в салоне и багажнике. А вот мыть ли машину под капотом — вопрос спорный. Конечно, чистый двигатель и подкапотное пространство на незнающего покупателя произведут впечатление нового ухоженного автомобиля. Для знающих же людей это будет подозрительным. Зачем мыли? Не хотели ли таким способом избавиться от потеков масла или других жидкостей? Если подкапотное пространство не совсем уж грязное, я бы его не мыл.

Стоит ли убирать пятна ржавчины? Если они небольшие, то определенно — да. Если даже это не повлияет на цену, то точно отразится на скорости продажи. А вот царапины и потертости лучше оставить. Согласитесь, странно, когда пятилетний автомобиль не имеет ни единой царапины. Даже у самых аккуратных водителей такого быть не может. Всегда найдется какая-то ветка, какой-то камушек, который оставит на машине след.

Если машина не была в серьезной аварии, но есть вмятины, которые вы хотите убрать перед продажей, то обязательно сделайте фотографии того, как было до ремонта, иначе покупатель, заметив следы свежей краски, может подумать, что вы побывали в серьезной аварии и собирали автомобиль по кусочкам.

Причину продажи тоже стоит придумать заранее. Понятное дело, что если вы скажете «знаешь, дружище, сыпаться она начала, вот и продаю», — ее никто не купит. Универсальным ответом может быть что-то вроде «продаю, потому что хочу взять машину классом повыше», или «ребенок родился, нужна машина побольше», или «квартиру покупаем, деньги нужны», или «уезжаю работать заграницу, вот и продаю». Еще не забудьте добавить, что так-то машина классная, для себя делалась, но обстоятельства заставили… И не упирайтесь рогом, скиньте немного в самый решающий момент.

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