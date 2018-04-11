В Оренбурге осудили участника смертельной аварии на реке Урал

В Оренбурге вынесли приговор по делу, расследование которого растянулось больше чем на три года. Ленинский районный суд признал виновным в гибели двух людей участника аварии на реке Урал в августе 2014 года, в которой столкнулись две моторные лодки.

Авария произошла 9 августа 2014 года на реке Урал между пешеходным и автомобильным мостами. На маломерной судно-резиновой лодке против течения со скоростью примерно в 8 км/ч двигались Лев Шмыгарёв (за румпелем), Игорь Погожев и Сергей Захаров . Они не увидели идущую навстречу моторную не освещаемую приборами лодку («Казанка») со скоростью не менее 42 км/ч. После столкновения «Казанка» пролетела над резиновой лодкой. В приговоре Борисову говорится о том, что он проявил преступное легкомыслие, двигаясь на небезопасной для тёмного времени суток высокой скорости, не осуществил надлежащего визуального наблюдения, своевременно не увидев лодку навстречу, и не уменьшил скорости, допустив столкновение.

Игорь Погожев получил сильные удары, в связи с чем потерял сознание, и, оказавшись за бортом, утонул. Сергей Захаров очнулся после удара уже на берегу. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом челюсти. Его (в жилете) достал из воды управлявший встречным судном Сергей Борисов. Их лодку вместе с Шмыгаревым он вытащил на берег. У последнего была открытая черепно-мозговая травма. За три последующих года он не сказал ни слова, усилия врачей и родителей по его восстановлению были безуспешны. В 2017 году он умер. В приговоре подчёркивается: «Между телесными повреждениями, имевшимися у Шмыгарёва Л. С., и наступлением его смерти имеется прямая причинно-следственная связь». Борисов удалился с места происшествия, позже он сказал, что отправился искать Погожева. В полицию, по словам Захарова, он пришёл через полтора дня.

Дело меняло статьи уголовного кодекса и даже приостанавливалось. Первоначально виновным считали Шмыгарёва и из-за его недееспособности дело приостановили. Примерно год назад пострадавшие добились возобновления дела. Его переквалифицировали под часть 3 статьи 268 Уголовного кодекса: нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть двух лиц. 3 апреля Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным Сергея Борисова и назначил ему в виде наказания четыре года в колонии-поселении. Также его обязали возместить больше пяти млн рублей в качестве моральной компенсации родным погибших. Они считают приговором мягким и собираются подать апелляцию. Приговор в законную силу ещё не вступил.