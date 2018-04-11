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Перепалка водителя маршрутки с владельцем легковушки попала на видео
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Перепалка водителя маршрутки с владельцем легковушки попала на видео 

Деловое сообщество 31 минуту назад
Накануне, 10 апреля, пользователи социальных сетей стали очевидцами перепалки, которая произошла между водителями маршрутного такси и фургона «Ока» в районе площади Дружинников на проспекте Стачки. Видеоролик был опубликован в популярном паблике в социальных сетях.
Транспортные средства не поделили дорогу и столкнулись, водители стали выяснять отношения. Перепалка переросла в кратковременную драку. В итоге они бросили друг другу на прощания «пожелания» и разъехались. Авария, по данным очевидцев, прошла без жертв, пострадали только транспортные средства.
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