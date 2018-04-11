Колеса 18 автомобилей порезал ножом 27-летний нижегородец

В Вознесенском районе осужден 27-летний мужчина, порезавший кухонным ножом колеса 18 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, преступление было совершено 13 ноября прошлого года около 11 часов вечера, при этом совершивший его мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила около 63 тысяч рублей.

Злоумышленнику назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов. Кроме того, в пользу трех потерпевших с него взыскано 22 800 рублей.

Напомним, 15 автомобилей повредил за одну ночь 26-летний мужчина в Балахне.