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Колеса 18 автомобилей порезал ножом 27-летний нижегородец
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Колеса 18 автомобилей порезал ножом 27-летний нижегородец 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
В Вознесенском районе осужден 27-летний мужчина, порезавший кухонным ножом колеса 18 автомобилей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, преступление было совершено 13 ноября прошлого года около 11 часов вечера, при этом совершивший его мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила около 63 тысяч рублей.
Злоумышленнику назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов. Кроме того, в пользу трех потерпевших с него взыскано 22 800 рублей.
Напомним, 15 автомобилей повредил за одну ночь 26-летний мужчина в Балахне.
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