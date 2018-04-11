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Мужчина в Мурино таранил припаркованные автомобили ночью 11 апреля
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Мужчина в Мурино таранил припаркованные автомобили ночью 11 апреля
Ivyborg.ru
21 минуту назад
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Водитель легковушки
Honda
таранил припаркованные авто в одном из дворов Мурино 11 апреля. От удара одна из машин влетела под стоящий впереди внедорожник. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте»
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