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Мужчина в Мурино таранил припаркованные автомобили ночью 11 апреля
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Мужчина в Мурино таранил припаркованные автомобили ночью 11 апреля 

Ivyborg.ru 21 минуту назад
Водитель легковушки Honda таранил припаркованные авто в одном из дворов Мурино 11 апреля. От удара одна из машин влетела под стоящий впереди внедорожник. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте»
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