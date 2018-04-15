В Мурино молодой водитель протаранил 12 автомобилей

В ночь на 10 апреля в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области неизвестный водитель, управляя автомобилем марки Honda , повредил более десятка припаркованных машин, передают «Невские новости».

В настоящее время личность водителя установлена. Им оказался 19-летний местный житель. Отмечается, что юноша уже лишен права управления транспортным средством.

В отношении молодого автолюбителя составлены протоколы по двум статьям: «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством» и «оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия».