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Депутат предложил запретить тонировку машин в «антитеррористических целях»
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Депутат предложил запретить тонировку машин в «антитеррористических целях» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо в МВД с предложением полностью запретить тонировку частных автомобилей, для того чтобы повысить уровень антитеррористической безопасности.
"В ряде стран, где террористические атаки являются скорбной частью будней, в отношении автомобилей действуют дополнительные правила и ограничения, в частности, запрет на использование т. н. «тонировки» (намеренного и нештатного затемнения окон и стекол). Затемненные стекла могут быть маскировкой для злоумышленника, скрывать его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство", — пишет депутат в письме, которое находится в распоряжении РИА Новости, на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова.
Петров отмечает, что такой опыт применяется в ряде регионов Северного Кавказа и стран Европы. Политик также напомнил, что террористы несколько раз использовали автомобили «в качестве убийственного тарана», в связи с чем необходимо принять дополнительные меры по безопасности.
"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в ПДД и технический регламент с целью полного запрещения тонировки автомобилей за исключением случаев, когда тонирование используется спецслужбами или полицейскими автомобилями", — заключил политик.
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