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В Ярославской области «пятёрка» на полном ходу влетела в припаркованный грузовик
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В Ярославской области «пятёрка» на полном ходу влетела в припаркованный грузовик 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Покалечил себя и своих пассажиров. 10 апреля в Тутаеве на улице Толбухина, 165 пьяный водитель «пятёрки» на полном ходу врезался в припаркованный грузовик. В результате аварии в больницу попали 35-летний водитель ВАЗа и два его пассажира: 30 и 27 лет.
— Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением. Ранее мужчина уже был лишён прав за нетрезвую езду. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле завершили расследование резонансного ДТП, в котором погиб водитель школьного автобуса.
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