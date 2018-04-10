СК: под Воронежем на двух школьников рухнула бетонная плита

Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента, в котором пострадали школьники.

8 апреля во дворе бывшего детсада, расположенного в поселке Опытной Станции ВНИИК Хохольского района, на 12-летнюю девочку и ее друга упала бетонная плита. Детей с различными травмами госпитализировали.

«В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.