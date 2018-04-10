Ещё
СК: под Воронежем на двух школьников рухнула бетонная плита
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК: под Воронежем на двух школьников рухнула бетонная плита 

АиФ 10 апреля 2018
Фото: АиФ
Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента, в котором пострадали школьники.
8 апреля во дворе бывшего детсада, расположенного в поселке Опытной Станции ВНИИК Хохольского района, на 12-летнюю девочку и ее друга упала бетонная плита. Детей с различными травмами госпитализировали.
«В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
АиФ: последние новости
Курский полицейский стал виновником смертельного ДТП В Тамбовской области в ДТП пострадал трёхлетний ребёнок В Орловской области перевернулась иномарка: есть погибший
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Мост глупости» калечит машины4
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
Названы самые надежные автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение