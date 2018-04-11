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Депутат предложил МВД полностью запретить тонировку авто в антитеррористических целях
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Депутат предложил МВД полностью запретить тонировку авто в антитеррористических целях 

Авторадио 1 час назад
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо в МВД с предложением полностью запретить тонировку частных автомобилей, для того чтобы повысить уровень антитеррористической безопасности. Парламетарий отметил, что затемненные стекла могут быть маскировкой для злоумышленника, скрывать его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство. Петров также напомнил, что террористы несколько раз использовали автомобили «в качестве убийственного тарана», в связи с чем необходимо принять дополнительные меры по безопасности.
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