Ещё
В Томске неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Томске неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне на улице Говорова. Неизвестный водитель сбил 12-летнего мальчика, который двигался по краю парковки, и скрылся. В результате ребенок получил незначительные травмы и сам добрался до ближайшей больницы, где ему оказали помощь и отпустили домой.
Обстоятельства происшествия выясняются. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, за оставление места ДТП предусмотрена ответственность либо в виде лишения водительских прав от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Крыму столкнулись электропоезд и микроавтобус – есть погибшие Крупное ДТП: в Канаде погибли 14 хоккеистов Свердловская прокуратура лишила водительских прав 140 наркоманов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Названы самые надежные автомобили2
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение