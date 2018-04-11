В Томске неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне на улице Говорова. Неизвестный водитель сбил 12-летнего мальчика, который двигался по краю парковки, и скрылся. В результате ребенок получил незначительные травмы и сам добрался до ближайшей больницы, где ему оказали помощь и отпустили домой.

Обстоятельства происшествия выясняются. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, за оставление места ДТП предусмотрена ответственность либо в виде лишения водительских прав от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.