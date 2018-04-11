В Нижнем Тагиле пострадавшая в ДТП женщина-инвалид получит 120 тысяч 

Жительница Нижнего Тагила отсудила компенсацию в размере 120 тысяч рублей.
Еще в июне 2016 года произошло дорожно-транспортное происшествия, в котором пострадала женщина-инвалид. Водитель иномарки «Toyota» сбил женщину, когда та переходила дорогу на пешеходном переходе. На место инцидента приехала бригада скорой помощи: у нее диагностировали перелом лодыжки левой ноги. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Женщина является инвалидом второй группы и сиротой, поэтому прокуратура стала добиваться компенсации за причиненный ей вред. Дзержинский городской суд встал на сторону прокуратуры и обязал виновника ДТП выплатить пострадавшей 120 тысяч рублей.
Использовано фото с сайта: gazeta-bam.ru.