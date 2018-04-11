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В Нижнем Тагиле женщина получит компенсацию за сломанную в ДТП лодыжку
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В Нижнем Тагиле женщина получит компенсацию за сломанную в ДТП лодыжку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Прокуратура Нижнего Тагила добилась выплаты компенсации для женщины-инвалида, которая попала в аварию. ДТП произошло в июня 2016 года, когда водитель «Тойоты» сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где ей был диагностирован переломов левой нижней трети малоберцовой кости и лодыжки большеберцовой кости с вывихом левой стопы. Данный травмы оценены как травмы средней степени тяжести.
Поскольку женщина является инвалидом 2 группы и сиротой, прокуратура стала добиваться компенсации за причиненный ей вред. Дзержинский городской суд встал на сторону прокуратуры и обязал водителя иномарки выплатить пострадавшей 120 тысяч рублей за моральный вред.
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