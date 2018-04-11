Ещё
Три человека получили травмы в тройном ДТП под Калугой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три человека получили травмы в тройном ДТП под Калугой 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Днем 10 апреля на 13-м километре дороги Калуга-Перемышль 25-летнй водитель Opel Vectra не справился с управлением и врезался сначала во встречный автомобиль Маzda 3, а затем — в Nissan Qashqai. Фото УГИБДД по Калужской области Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, в результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажир Маzda 3, один из которых был госпитализирован с переломом ноги и сотрясением головного мозга, а второй — с черепно-мозговой травмой, и 24-летняя пассажирка Opel Vectra. Девушка была доставлена в больницу с переломом ключицы и рваной раной лица.
Калуга 24: последние новости
Военный комиссар Калужской области Олег Легкий погиб в ДТП Количество автобусов до кладбища Литвиново увеличено Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Калугой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Мост глупости» калечит машины4
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
Названы самые надежные автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение