Три человека получили травмы в тройном ДТП под Калугой 

Днем 10 апреля на 13-м километре дороги Калуга-Перемышль 25-летнй водитель Opel Vectra не справился с управлением и врезался сначала во встречный автомобиль Маzda 3, а затем — в Nissan Qashqai. Фото УГИБДД по Калужской области Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, в результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажир Маzda 3, один из которых был госпитализирован с переломом ноги и сотрясением головного мозга, а второй — с черепно-мозговой травмой, и 24-летняя пассажирка Opel Vectra. Девушка была доставлена в больницу с переломом ключицы и рваной раной лица.