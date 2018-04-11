Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Выксунском районе

Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода в Выксунском районе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное ДТП случилось вчера, 10 апреля, на 22 километре трассы Выкса — Вознесенское — Сатис в 7.10. Под колеса неустановленного автомобиля попал 51-летний мужчина. Он погиб на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, фура насмерть сбила мужчину на переходе в Балахне.