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Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Выксунском районе
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Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Выксунском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода в Выксунском районе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Смертельное ДТП случилось вчера, 10 апреля, на 22 километре трассы Выкса — Вознесенское — Сатис в 7.10. Под колеса неустановленного автомобиля попал 51-летний мужчина. Он погиб на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, фура насмерть сбила мужчину на переходе в Балахне.
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