В Орле на Пионерской под колёса «Рено» попала женщина

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 10 апреля, в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Около 20 часов 45 минут водитель автомобиля « Рено Логан» ехал по улице Пионерской со стороны Лескова. В районе дома № 21 он сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина была травмирована. Медики скорой помощи доставили её в нейрохирургическое отделение больницы имени Семашко.

За минувшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП. Три человека получили травмы, один погиб, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Орловской области.