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В Орле на Пионерской под колёса «Рено» попала женщина
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В Орле на Пионерской под колёса «Рено» попала женщина 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 10 апреля, в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около 20 часов 45 минут водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Пионерской со стороны Лескова. В районе дома № 21 он сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина была травмирована. Медики скорой помощи доставили её в нейрохирургическое отделение больницы имени Семашко.
За минувшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП. Три человека получили травмы, один погиб, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Орловской области.
Сообщение В Орле на Пионерской под колёса «Рено» попала женщина появились сначала на РИА 57.
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