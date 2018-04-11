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Три девушки пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой на Бору
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Три девушки пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой на Бору 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Три девушки получили ранения разной степени тяжести при столкновении микроавтобуса ГАЗ-221710 с фурой ДАФ на Бору. Об эмом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась 10 апреля в 13.20 на улице Красногорка. По предварительным данным, 59-летний водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в фуру. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет всего три года.
В аварии пострадали три пассажирки микроавтобуса. 17-летняя девушка получила ссадины лица и ушибы. После оказания медицинской помощи она была отпущена. 20-летней пассажирке потребовалась госпитализация. У нее диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лица. Еще одна 20-летняя девушка получила множественные ссадины. После оказания помощи врачи отпустили ее.
Напомним, в Выксунском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода.
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