Три девушки пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой на Бору

Три девушки получили ранения разной степени тяжести при столкновении микроавтобуса ГАЗ-221710 с фурой ДАФ на Бору. Об эмом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась 10 апреля в 13.20 на улице Красногорка. По предварительным данным, 59-летний водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в фуру. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет всего три года.

В аварии пострадали три пассажирки микроавтобуса. 17-летняя девушка получила ссадины лица и ушибы. После оказания медицинской помощи она была отпущена. 20-летней пассажирке потребовалась госпитализация. У нее диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лица. Еще одна 20-летняя девушка получила множественные ссадины. После оказания помощи врачи отпустили ее.

Напомним, в Выксунском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода.