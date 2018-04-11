Пьяный водитель протаранил 10 машин в Ленинградской области

В ночь на 11 апреля в поселке Мурино Ленинградской области нетрезвый водитель протаранил десять припаркованных автомобилей. Об этом сообщили «Невские новости».

Очевидцы опубликовали фото пострадавших машин в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург

» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, виновник произошедшего передвигался на белом автомобиле.

Фото: группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург

» в соцсети «ВКонтакте».