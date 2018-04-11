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Пьяный водитель протаранил 10 машин в Ленинградской области
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Пьяный водитель протаранил 10 машин в Ленинградской области 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
В ночь на 11 апреля в поселке Мурино Ленинградской области нетрезвый водитель протаранил десять припаркованных автомобилей. Об этом сообщили «Невские новости».
Очевидцы опубликовали фото пострадавших машин в паблике «ДТП и ЧП  Санкт-Петербург
» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, виновник произошедшего передвигался на белом автомобиле.
Фото: группа «ДТП и ЧП  Санкт-Петербург
» в соцсети «ВКонтакте».
На фото видно, что больше всего пострадали Lada Kalina и Renault Duster. Иномарка оказалась на капоте отечественной машины.
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