Пьяный водитель протаранил 10 машин в Ленинградской области 

В ночь на 11 апреля в поселке Мурино Ленинградской области нетрезвый водитель протаранил десять припаркованных автомобилей. Об этом сообщили «Невские новости».
Очевидцы опубликовали фото пострадавших машин в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург
» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, виновник произошедшего передвигался на белом автомобиле.
Фото: группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург
» в соцсети «ВКонтакте».
На фото видно, что больше всего пострадали Lada Kalina и Renault Duster. Иномарка оказалась на капоте отечественной машины.