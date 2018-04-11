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В Башкирии талые воды затопили дорогу
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В Башкирии талые воды затопили дорогу 

ufa1.ru 32 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Иглинском районе из-за паводка ограничили движение транспорта — вода залила проезжую часть и продолжает пребывать.
— На четвертом километре Южного обхода села Иглино введен запрет на движение автомобилей, — сообщили республиканские автоинспекторы.
В ведомстве пояснили, что труба, предназначенная для отвода воды, не справляется с объемом талых вод. Автоинспекторы объясняют водителям, что объехать участок можно через село Иглино по улицам Чапаева-Терешковой-Ленина-Якутова.
В районном центре пояснили, что подобное ограничение вводится на этом участке каждый год.
Если на дороге вам внезапно встретилась «река», вы можете позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 (347) 235-84-02 и 233-27-31 и сообщить о проблеме.
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