В Башкирии талые воды затопили дорогу

В Иглинском районе из-за паводка ограничили движение транспорта — вода залила проезжую часть и продолжает пребывать.

— На четвертом километре Южного обхода села Иглино введен запрет на движение автомобилей, — сообщили республиканские автоинспекторы.

В ведомстве пояснили, что труба, предназначенная для отвода воды, не справляется с объемом талых вод. Автоинспекторы объясняют водителям, что объехать участок можно через село Иглино по улицам Чапаева-Терешковой-Ленина-Якутова.

В районном центре пояснили, что подобное ограничение вводится на этом участке каждый год.

Если на дороге вам внезапно встретилась «река», вы можете позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 (347) 235-84-02 и 233-27-31 и сообщить о проблеме.