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6 белорусов пострадало в ДТП в Стругокрасненском районе
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6 белорусов пострадало в ДТП в Стругокрасненском районе 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
ДТП, в котором пострадало 6 человек, произошло сегодня, в 5 утра, на 258 километре автодороги Санкт-Петербург — Невель в Струго-Красненском районе. Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель трактора «Вольво» при совершении разворота не убедился в безопасности маневра, вследствие чего произошло столкновение с автомашиной «Мерседес».
В микроавтобусе находились 9 граждан Республики Беларусь. 6 пассажиров транспортного средства госпитализированы в псковскую областную больницу с ушибами и переломами.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицией принимаются меры к информированию родственников пострадавших в Республике Беларусь.
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