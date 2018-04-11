6 белорусов пострадало в ДТП в Стругокрасненском районе

ДТП, в котором пострадало 6 человек, произошло сегодня, в 5 утра, на 258 километре автодороги Санкт-Петербург — Невель в Струго-Красненском районе. Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель трактора « Вольво » при совершении разворота не убедился в безопасности маневра, вследствие чего произошло столкновение с автомашиной « Мерседес ».

В микроавтобусе находились 9 граждан Республики Беларусь. 6 пассажиров транспортного средства госпитализированы в псковскую областную больницу с ушибами и переломами.