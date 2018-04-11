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Фура протаранила 9 иномарок в Москве
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Фура протаранила 9 иномарок в Москве 

Рамблер 1 час назад
10 апреля на улице Профсоюзная в Москве в районе дома 21 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. Авария попала в объектив камеры уличного наблюдения. На светофоре образовалась небольшая пробка. В выстроившиеся машины сзади въехала фура, которая буквально снесла с дороги лёгкие иномарки. Под удар попали четыре Volkswagen, Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и два автомобиля такси Hyundai Solaris. Причиной ДТП называют усталость водителя грузовика и отказ тормозов. Среди водителей разбитых машин пострадавших нет.
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