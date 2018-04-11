В Усть-Лабинском районе подросток без прав разбился на мопеде

Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань. Авария произошла 10 апреля около 3 часов дня.

Юноша ехал по одной из улиц в станице Ладожской. Подросток управляя мопедом «WJ50», не имея при этом водительских прав.

Проезжая перекресток неравнозначных дорог, парень должен был предоставить право преимущество движения ВАЗ 21124, но не сделал этого.