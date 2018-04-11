Дорожные знаки «Жилая зона» установили на ул. Пудовкина для безопасности пешеходов

Дорожные знаки «Жилая зона» установлены на ул. Пудовкина на западе столицы, сообщает единый транспортный портал со ссылкой на Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«В Западном округе столицы на ул. Пудовкина в районе д. 4, 7Б установлены знаки «Жилая зона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дорожные знаки помогут повысить безопасность пешеходов. «Ранее автомобили на большой скорости проезжали через двор указанного адреса, подвергая опасности жителей домов», — отмечается в сообщении.