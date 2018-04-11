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Пассажира автобуса в Комсомольске-на-Амуре проткнуло шлагбаумом
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Пассажира автобуса в Комсомольске-на-Амуре проткнуло шлагбаумом 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Дорожное происшествие в Комсомольске-на-Амуре 11 апреля едва не закончилось гибелью пассажира автобуса. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в полиции города Юности, порывом ветра на полосу проезжей части развернуло железнодорожный шлагбаум напротив торгового центра «Выбор». Стальное устройство попало в лобовую часть автобуса, ехавшего с людьми по маршруту 3. Корпус машины словно пропороли копьём, конец штанги попал в ногу молодого мужчины, которого с сильным кровотечением доставили в больницу.
— Данное происшествие в базе данных числится как «Наезд на препятствие», — рассказала старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Комсомольска-на-Амуре Инна Дашковская.
Фото: https://www.instagram.com/dtp.kms
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