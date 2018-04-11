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В Югре вынесли приговор водителю столкнувшегося с поездом грузовика
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В Югре вынесли приговор водителю столкнувшегося с поездом грузовика 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 апр — РИА Новости. Водителя грузовика, столкнувшегося с поездом на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО, приговорили к 4 годам лишения свободы, он полностью признал свою вину в гибели двух человек, сообщает пресс-служба городского суда Нижневартовска.
Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Адлера, и грузовика, перевозившего песок, произошло утром 9 сентября. По сведениям правоохранительных органов, грузовик по касательной въехал в поезд, в результате чего были повреждены четыре вагона. Всего в аварии пострадали 20 человек, пятерым из них назначили амбулаторное лечение. Позже двое пострадавших скончались в больнице, в связи с чем следователи переквалифицировали уголовное дело, возбужденное после инцидента, на более тяжкую статью — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ заявляли, что перед аварией водитель грузовика проигнорировал дорожные знаки и дорожную разметку, в результате чего и произошло столкновение с поездом. Как в свою очередь подчеркнули в пресс-службе суда, он «действовал легкомысленно» и, осознавая последствия, не остановился перед железнодорожным переездом, выехав на него.
"Суд… назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с применением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что водитель грузовика полностью признал свою вину в случившемся.
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