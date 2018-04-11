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Полицейские просят воронежцев самостоятельно оформлять ДТП
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Полицейские просят воронежцев самостоятельно оформлять ДТП 

Вести Воронеж 55 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Сейчас 60% водителей предпочитают на месте аварии дожидаться сотрудников ГИБДД.
Воронежские полицейские просят водителей не ждать их на месте ДТП и оформлять аварии самостоятельно. С оговоркой — если нет пострадавших, если участники дорожного движения сходятся во мнении, как и почему произошла авария и если сумма ущерба имуществу не превышает 50 тысяч рублей. Ежедневно в смене по городу работают от 10 до 15 экипажей ДПС. Для города-миллионника этого мало, время ожидания экипажа на месте аварии может доходить до нескольких часов. Плюс ещё минут тридцать уйдёт на оформление всех необходимых документов. Более быстрый вариант — «Европротокол». Но его выбирают меньше 40% российских водителей. При этом в ведомстве утверждают, сделать это просто. ДТП нужно зафиксировать на фото или видео, на обычном листке нарисовать схематично обстоятельства — расположение автомобилей относительно перекрёстков, магазинов или домов, а также направление машин и их скорость. С этим можно идти в страховую компанию. Ещё один вариант — приехать самим на ближайший пост ДПС или подразделение полиции. Очередей здесь, уверяют, не бывает. С помощью автоматизированной системы оформить аварию можно максимум за 15 минут.
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