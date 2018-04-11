Пожилой велосипедист попал под КамАЗ в Дзержинске

64-летний велосипедист пострадал под колесами КамАЗа в поселке Горбатовка городского округа Дзержинск. Пожилому мужчине потребовалась госпитализация. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась около 12.00 10 апреля на улице Советской. Велосипедист ехал по краю дороги и попал под КамАЗ, двигающийся в попутном направлении. За рулем большегруза находился 58-летний водитель с 39-летним стажем.

Велосипедист получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. Сейчас он находится в дзержинской больнице скорой медицинской помощи.

Напомним, три девушки пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой на Бору.