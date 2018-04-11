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Пожилой велосипедист попал под КамАЗ в Дзержинске
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Пожилой велосипедист попал под КамАЗ в Дзержинске 

В городе N 57 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
64-летний велосипедист пострадал под колесами КамАЗа в поселке Горбатовка городского округа Дзержинск. Пожилому мужчине потребовалась госпитализация. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась около 12.00 10 апреля на улице Советской. Велосипедист ехал по краю дороги и попал под КамАЗ, двигающийся в попутном направлении. За рулем большегруза находился 58-летний водитель с 39-летним стажем.
Велосипедист получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. Сейчас он находится в дзержинской больнице скорой медицинской помощи.
Напомним, три девушки пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой на Бору.
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